Jannik Sinner occhio! Quel clamoroso sms a Federica Brignone

Jannik Sinner ha mandato un messaggio a Federica Brignone, e questo ha fatto scalpore perché il tennista ha fatto il suo gesto subito dopo la conquista del secondo oro olimpico di Federica ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Quel messaggio ha sorpreso molti, perché arriva in un momento di grande festa per la sciatrice, mentre Sinner si trovava in un torneo importante. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, che hanno notato il suo gesto come un segnale di vicinanza tra due grandi sportivi italiani.

Il secondo oro olimpico di Federica Brignone ai Giochi di Milano-Cortina 2026 è il sigillo di una campionessa che continua a scrivere la storia dello sci azzurro. Ora, la "tigre" è leggenda. Dopo il trionfo, per la valdostana è arrivata un'ondata di affetto e messaggi, anche da parte di Jannik Sinner. "Se mi ha scritto Sinner? Non solo lui ma anche tutti gli altri ragazzi che mi ho conosciuto nel percorso estivo ", ha raccontato a Casa Italia, sorridendo per l'attenzione ricevuta dal mondo dello sport. Un legame, quello con il tennis, che le manca: "ora non posso giocare", ha ammesso. Poi il paragone tra le sue discese e i campi più prestigiosi del circuito: " Mettere i bastoncini fuori è come un match point a Wimbledon.