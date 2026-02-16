Jannik Sinner inizio col botto | trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha
Jannik Sinner ha vinto il suo primo match alle ATP 500 di Doha, perché ha battuto Tomas Machac in appena tre set. Il giovane tennista italiano ha mostrato grande energia fin dall'inizio, conquistando il primo parziale con un ace decisivo. La partita si è svolta in un’atmosfera fredda, ma Sinner ha mantenuto alta la concentrazione, mettendo sotto pressione l’avversario sin dai primi scambi.
Jannik Sinner (n.2) parte col piede giusto al Qatar Exxon Mobil Open, ATP 500 in quel di Doha ed elimina Tomas Machac (n.31) col punteggio di 6-1, 6-4 dopo un'ora e 10 di partita. L'azzurro, anche testa di serie n.2 del tabellone, affronterà agli ottavi di finale l'australiano Alexei Popyrin (n.53). Intanto - nel giorno del suo ritorno in campo nell'Atp 500 di Doha - prende sempre più corpo la notizia di una possibile presenza di Jannik Sinner nel tabellone del doppio del Masters 1000 di Indian Wells. A far coppia con il numero due del mondo, secondo le indiscrezioni riportate dal sito del canale Fitp Supertennis, dovrebbe essere l'americano Reilly Opelka. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sinner-Machac in diretta all’ATP Doha, primo turno LIVE: Jannik torna in campo dopo gli Australian Open
Jannik Sinner torna a giocare in un match ufficiale dopo gli Australian Open, affrontando Machac nel primo turno dell’ATP Doha.
