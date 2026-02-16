Jacqueline Di Giacomo dopo mesi di voci su Ultimo la vera ragione della sua assenza

Jacqueline Di Giacomo ha deciso di parlare dopo mesi di silence, rivelando che la sua assenza pubblica è legata a problemi personali e non a una crisi con Ultimo. La cantante ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per riorganizzare la propria vita, dopo un periodo difficile che le ha richiesto di allontanarsi dai riflettori. In passato, si era ipotizzato che tra lei e il cantautore ci fosse un allontanamento, ma lei ha chiarito che non si tratta di questioni sentimentali, bensì di questioni legate alla salute e a questioni familiari. La sua decisione di prendersi una pausa si è concretizzata in mesi di

Le indiscrezioni su una possibile crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo tornano a circolare con insistenza, alimentando un intreccio sempre più fitto tra vita privata e impegni professionali. Secondo le ultime ricostruzioni, il momento delicato che la coppia starebbe attraversando avrebbe iniziato a riflettersi anche sul lavoro dell'attrice, proprio mentre il suo nuovo film arriva nelle sale. Al centro dell'attenzione c'è "Io + Te", pellicola che vede protagonisti Matteo Paolillo e la stessa Jacqueline. Eppure, durante il tour di anteprime che ha toccato città come Milano, Roma, Napoli e Catania, l'attrice sarebbe rimasta assente.