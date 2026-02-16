Ivano Trotta ex giocatore del Napoli ritorna al calcio a 5 a Secondigliano!
Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli, torna a giocare a calcio a 5 a Secondigliano dopo anni di assenza. La sua presenza nel team Secondigliano ASD rappresenta una grande novità per il campionato locale. Trotta si allena già con i nuovi compagni e si prepara a dare il massimo in questa avventura.
"> Il Secondigliano ASD Ingaggia Ivano Trotta. Il Secondigliano ASD è entusiasta di annunciare l’ingaggio di Ivano Trotta per la seconda parte della stagione 2025-2026 nel campionato di calcio a 5. Questa mossa strategica rappresenta non solo un rafforzamento della rosa ma anche un importante passo verso l’ambizioso progetto sportivo del club. Il Percorso di Ivano Trotta. Ivano Trotta è un centrocampista di grande sostanza e intelligenza tattica, la cui carriera da professionista è costellata di successi. Con oltre 350 presenze e quasi 40 gol nei campionati professionistici italiani, Trotta ha vestito le maglie di club prestigiosi come SSC Napoli, Rimini, Carrarese, Viterbese e Padova. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
