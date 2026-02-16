Italy says it stands ready to train police in Gaza

L’Italia ha annunciato di essere disponibile a fornire supporto nella formazione delle forze di polizia a Gaza e nei territori palestinesi. Il ministro degli Esteri italiano ha spiegato che il paese può offrire corsi di addestramento pratici per migliorare le competenze degli agenti locali. La proposta arriva in un momento in cui la situazione in quella regione resta tesa e molte forze di sicurezza palestinesi cercano di rafforzare la loro presenza.

"We are ready to train a new Gaza police force, and we are also ready to train a Palestinian police force," Foreign Minister Antonio Tajani told a news conference in Rome. He confirmed that Rome was ready to participate as an observer in U.S. President Donald Trump's Board of Peace initiative, and Italy had been invited to attend a meeting of the group this week in Washington. "Siamo pronti ad addestrare una nuova forza di polizia a Gaza, e siamo anche pronti ad addestrare una forza di polizia palestinese", ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a una conferenza stampa a Roma.