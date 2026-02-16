Italo Leali proposta ricompensa al valor civile | Esempio di come la fragilità può trasformarsi in responsabilità verso gli altri

Il Comune di Viterbo ha deciso di proporre al presidente della Repubblica di premiare Italo Leali, il direttore artistico di Tuscia in Jazz for Sla, per il suo coraggio nel affrontare la sclerosi laterale amiotrofica. Leali, che anche con la sua malattia continua a organizzare eventi musicali, dimostra come la vulnerabilità possa diventare un esempio di responsabilità verso gli altri. La proposta mira a riconoscere il suo esempio di forza e dedizione.

Il Comune di Viterbo ha avviato l'iter per il conferimento dell'onorificenza da parte del presidente della Repubblica verso il direttore artistico del Tuscia in jazz for sla, che sta lottando contro la sclerosi Conferimento della ricompensa al valor civile a Italo Leali. È la proposta del Comune di Viterbo al presidente della Repubblica verso il direttore artistico del Tuscia in jazz for sla, che sta lottando contro la Sclerosi laterale amiotrofica. “Un dovere - commenta la sindaca Chiara Frontini - nei confronti di una persona che, nella sua condizione, sta combattendo come un leone per sensibilizzare e sostenere la ricerca con la cultura”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

