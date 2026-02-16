L’Italia decide di non inviare l’intero team di slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La causa è legata a questioni di preparazione e strategie, che hanno portato a selezionare solo alcune atlete per la gara. Una delle scelte più discusse riguarda la mancata partecipazione di alcune sciatori esperte, lasciando spazio a giovani emergenti. La competizione si svolgerà mercoledì 18 febbraio e rappresenta il debutto ufficiale del paese in questa disciplina alle Olimpiadi.

Il focus olimpico per lo slalom femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è impostato sul debutto italiano della disciplina, in programma mercoledì 18 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane nelle Dolomiti. L’Italia arriva con tre atlete convocate per la prova tra i pali stretti, con attenzione rivolta alle dinamiche di roster e alle decisioni della federazione e del CIO. La Federazione Italiana Sport Invernali ha confermato la partecipazione di tre atlete per la gara, senza possibilità immediata di riempire i quattro posti disponibili a causa dell’infortunio di Giada D’Antonio, rottura del crociato verificatasi durante l’allenamento di gigante nel fine settimana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Italia non schiera il contingente completo nello slalom femminile

Il CIO ha deciso di ridurre il numero di atlete italiane nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché l’Italia non ha inviato un contingente completo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.