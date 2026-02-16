Italia in finale alle Olimpiadi con un pattino spezzato! Cos’è successo a Spechenhauser finale concitato in staffetta

L’Italia ha raggiunto la finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo che Spechenhauser ha rotto il pattino durante la semifinale. La gara si è fatta tesa quando il pattinatore italiano ha dovuto fermarsi, ma il team è riuscito comunque a completare la corsa. La squadra italiana ha concluso la semifinale al secondo posto con un tempo di 6:54, nonostante le difficoltà incontrate.

L'Italia si è qualificata alla finale della staffetta maschile di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo al secondo posto la propria semifinale con il tempo di 6:54.454 alle spalle del Canada (6:54.075). Gli azzurri hanno r ischiato in un paio di cambi, ma con grande caparbietà, in una finale decisamente concitato, sono riusciti a lasciarsi alle spalle la Cina (6:55.278) e si sono così guadagnati il diritto di tornare sul ghiaccio del capoluogo lombardo nella giornata di venerdì 20 febbraio (ore 21.30) per andare a caccia di una medaglia. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli battaglieranno con il Canada, la Corea del Sud e i Paesi Bassi (promosse dall'altra semifinale).