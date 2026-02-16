Italia-Azerbaigian sale l’interscambio più opportunità per le imprese

Il commercio tra Italia e Azerbaigian cresce, spinto dall’aumento degli scambi commerciali e dagli investimenti reciproci. La crescita deriva dall’interesse di entrambe le nazioni a rafforzare la cooperazione nei settori industriali, infrastrutture e energia. Baku punta a diventare un centro strategico tra Europa e Asia, mentre Roma si conferma come punto di accesso al Mediterraneo. Le aziende di entrambi i paesi trovano nuove opportunità di collaborazione, soprattutto nei progetti di sicurezza energetica e internazionalizzazione.

Roma, 16 feb. (askanews) – Le opportunità che si aprono per le aziende di Italia e Azerbaigian su investimenti, cooperazione industriale, infrastrutture, sicurezza energetica e supporto all'internazionalizzazione, con Baku che valorizza il suo ruolo quale hub euroasiatico e Roma quello di porta di accesso al Mediterraneo e all'Europa. Sono stati alcuni dei temi toccati durante la conferenza inaugurale della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, oggi a Roma con un incontro per fare il punto sui crescenti rapporti tra i due Paesi. L'interscambio tra i due Paesi ha subito una impennata dal 2022, a seguito del forte aumento di importazioni italiane di energia.