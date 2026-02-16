Italgrob a Rimini | oltre 100 miliardi di fatturato e 382.000 punti di consumo per il mercato HoReCa

Italgrob ha presentato i dati del settore Ho.Re.Ca. a Rimini, evidenziando un fatturato superiore a 100 miliardi di euro e 382.000 punti di consumo attivi. L’evento si è svolto durante l’International Horeca Meeting, alla Fiera di Rimini, dove sono stati analizzati gli effetti dell’aumento dei prezzi e dell’inflazione sul mercato dei servizi di ristorazione e bevande fuori casa.

lla Fiera di Rimini, nel contesto dell' International Horeca Meeting, si è tenuto l'evento "Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi", organizzato da Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca.. L'incontro ha offerto un momento di confronto e riflessione sulle prospettive e sul ruolo strategico del settore Ho.Re.Ca.. Un'occasione aperta a operatori, istituzioni e rappresentanti politici per analizzare le sfide che il mercato dei consumi fuori casa sta affrontando in un contesto economico dinamico, segnato da inflazione e aumento dei costi.