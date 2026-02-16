Israele | il governo approva la nuova politica territoriale della Cisgiordania

Il governo israeliano ha deciso di classificare come “proprietà statale” grandi porzioni di terra nella Cisgiordania, una mossa che potrebbe influenzare gli insediamenti locali. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni e provoca reazioni contrastanti tra i residenti e le organizzazioni internazionali. È la prima volta che il governo attribuisce ufficialmente questo status a così tanto territorio nella regione.

In Israele, il governo approva una nuova politica territoriale della Cisgiordania che prevede di registrare vaste aree della Cisgiordania come "proprietà statale". Il governo israeliano ha approvato uno dei più controversi piani riguardo ai territori occupati dal 1967. Il Parlamento ha infatti approvato una proposta per registrare vaste aree della Cisgiordania come "proprietà statale". Il piano prevede di facilitare l'acquisto di terreni nella Cisgiordania occupata da parte dei coloni israeliani. L'iniziativa, presentata dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, dal ministro della Giustizia Yariv Levin e dal ministro della Difesa Israel Katz, propone inoltre di riaprire e implementare un catasto in Cisgiordania per la prima volta dall'inizio dell'occupazione nel 1967.