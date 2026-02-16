Isola d' Elba | sicurezza carente e scarsa igiene a bordo la Capitaneria blocca quattro pescherecci

La Capitaneria di Portoferaio ha sequestrato quattro motopescherecci a causa di problemi di sicurezza e igiene a bordo. Durante la settimana di fermo pesca, le autorità hanno riscontrato condizioni inaccettabili su alcune imbarcazioni, che mettono a rischio la sicurezza dei pescatori e la pulizia dei mezzi. Un esempio concreto riguarda un peschereccio che aveva le reti danneggiate e una cattiva conservazione del pescato.

Le scoperte durante i controlli: le imbarcazioni non potranno riprendere la navigazione fino al ripristino di quanto segnalato La capitaneria di Portoferraio ha adottato quattro provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti di altrettanti motopescherecci a strascico presenti nello scalo elbano durante il fermo pesca settimanale. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate diverse non conformità riguardanti i mezzi di salvataggio, le dotazioni antincendio, i sistemi antinquinamento nonché le condizioni di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro a bordo. Le imbarcazioni non potranno riprendere la navigazione fino al completo ripristino dei requisiti di sicurezza e al successivo esito favorevole delle verifiche tecniche.