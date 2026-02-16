Iran Larijani | Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti nucleari

Il portavoce iraniano Larijani ha annunciato che il paese consentirà all’Aiea di visitare i siti nucleari, dopo mesi di negoziati. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Iran e comunità internazionale, che chiedeva maggiore trasparenza sulle attività nucleari di Teheran. Nei prossimi giorni, gli ispettori dell’Agenzia internazionale valuteranno le strutture segrete di ricerca e produzione di materiali radioattivi.

(Adnkronos) – Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, potranno ispezionare i siti nucleari dell'Iran. Lo ha dichiarato Ali Larijani, segretario del Consiglio superiore per la sicurezza dell'Iran. "Per dimostrare che l'Iran non è alla ricerca di armi nucleari, permetteremo agli ispettori dell'Aiea di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli che si trovano