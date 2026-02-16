Iran Gaza Ucraina | la calda settimana diplomatica con la regia Usa

Inizia una calda settimana diplomatica dove molti dossier saranno affrontati con forza e si capiranno le prospettive future di pace tra Gaza, Ucraina e Iran. Al centro di tutto, la diplomazia statunitense, desiderosa di portare a casa risultati e di consolidare il ruolo-guida di Washington e la leadership del presidente Donald Trump, che mentre da un lato predica rilancio del potere di Washington, unilateralismo e solipsismo dall’altro mira a risolvere i conflitti per rafforzare l’influenza della superpotenza a stelle e strisce. E così questa settimana tutto sarà in movimento. La “capitale” della diplomazia tornerà a essere Ginevra, dove si trasferiranno due mediazioni avviate in Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Gli Stati Uniti e Israele rafforzano le proprie posizioni in Medio Oriente, aumentando la presenza militare nella regione.

Il Cremlino annuncia che la Russia terrà nuovi negoziati con gli Stati Uniti e Kiev la prossima settimana, nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.

