Iran e nuclearea Ginevra anche Witkoff

Steve Witkoff, il principale inviato di Trump, e Jared Kushner, suo genero, partono questa settimana per Ginevra per incontrare i rappresentanti iraniani sul dossier nucleare. La visita si svolge in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran e arriva dopo recenti annunci di Teheran sulla ripresa di alcune attività legate all’arricchimento dell’uranio.
2.45 Il principale inviato di Trump, Steve Witkoff, e il genero Jared Kushner si recheranno questa settimana a Ginevra per colloqui con i negoziatori iraniani sul programma nucleare di Teheran, ha confermato la Casa Bianca. Notizia confermata all'Afp da un funzionario statunitense. Il ministro degli Esteri iraniano,Abbas Araghchi rappresenterà Teheran nei negoziati e incontrerà inoltre i suoi omologhi svizzeri e omaniti e il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Usa-Iran, l’offerta di Witkoff: trattative su nucleare e arricchimento. E intanto Graham vola in Israele…
Le cozze aliene invadono il Lago di Ginevra: bloccati anche i tubi che raffreddano un reattore nucleare
