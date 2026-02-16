Io sono Farah la mossa a sorpresa di Canale 5 | Cambio c’è la data

Farah, conduttrice nota per il suo stile diretto, annuncia che Canale 5 ha deciso di spostare alcune trasmissioni, tra cui il suo show, per inserire una data speciale. La decisione nasce dalla volontà di festeggiare un evento importante, che coinvolge anche alcune star del programma. La novità ha già suscitato curiosità tra il pubblico, che aspetta di scoprire cosa cambierà nel palinsesto.

Il palinsesto di casa Mediaset si prepara a cambiare volto e, questa volta, la novità ha il sapore di un ritorno atteso. Nelle ultime settimane i telespettatori hanno assistito a una serie di movimenti strategici tra prime time e daytime, con fiction, quiz e programmi sportivi pronti a contendersi la fascia più ambita della settimana. E proprio dalla programmazione della rete arriva una notizia destinata a far felici migliaia di fan affezionati alle storie intense e tormentate provenienti dalla Turchia. Dal 22 febbraio 2026, infatti, Io sono Farah tornerà in onda in prima serata con nuovi episodi inediti, prendendo il posto del quiz game condotto da Gerry Scotti “Chi Vuol essere Milionario?”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Io Sono Farah Finale Prima Stagione - Episodio 47 | Canale 5

