Io sono Farah 2 replica puntata del 16 febbraio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 febbraio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Mahmud è pronto a officiare il matrimonio tra Behnam e Farah, ma Rahsan frena tutto: chiede tempo, ricordando il recente sequestro di Farah da parte di Tahir. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Il 16 dicembre viene trasmessa in streaming una nuova puntata di

Oggi, lunedì 2 febbraio, Mediaset ha pubblicato in streaming la nuova puntata di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Io sono Farah 2 in prima serata, puntata del 13 febbraio: Farah rischia l'espatrio; Io sono Farah, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026; Tahir diventa socio di Behnam: succede nella puntata di stasera di Io sono Farah.

Io sono Farah, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026Le trame dell'appuntamento con Io sono Farah, la dizi turca adattamento della serie argentina La chica que limpia con protagonista Demet Özdemir, in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 ... sorrisi.com

Io Sono Farah ‘immolata’ contro SanremoIo Sono Farah si prepara a fare gli straordinari. Nei prossimi giorni, la dizi turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda per ben quattro sere, in prime time, su Canale 5 e si ... davidemaggio.it

«Il destino di Farah è stato scritto nelle stelle, ma il suo cuore è sempre in bilico...» Le appassionate della soap opera turca "Io sono Farah" possono rallegrarsi: un importante cambiamento si profila nel palinsesto di Canale 5! A partire dal 22 febbraio, gli episo - facebook.com facebook