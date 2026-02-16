Io e Pierpaolo abbiamo preso una decisione L’annuncio di Giulia Salemi arrivato così in queste ore

Giulia Salemi ha annunciato che lei e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di affrontare insieme una nuova fase, dopo la nascita del loro primo figlio, Kian, avvenuta il 10 gennaio 2025. Nonostante le voci di crisi ricorrenti, le loro pubblicazioni sui social mostrano una coppia più stabile e affiatata. Nei post recenti, entrambi condividono foto di famiglia e momenti di serenità, smentendo le tensioni di cui si parla da settimane.

Le voci di crisi tornano ciclicamente, ma la quotidianità raccontata sui social sembra dire altro: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli appaiono più uniti che mai da quando, il 10 gennaio 2025, è nato il loro primo figlio, Kian. Un arrivo che ha rafforzato un legame nato sotto i riflettori, nella casa del Grande Fratello. A poco più di un anno, Kian sta già vivendo una fase piena di “prime volte”: ha imparato a camminare e iniziano ad arrivare anche le prime parole. E tra i piccoli traguardi, per mamma Giulia c’è stata anche una sorpresa che non è passata inosservata. Una famiglia sotto i riflettori, ma con scelte molto concrete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Recenti indiscrezioni avevano ipotizzato una gravidanza per Giulia Salemi, ma una prima smentita sembra mettere a tacere le voci.

