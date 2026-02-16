Io e Pierpaolo abbiamo preso una decisione Giulia Salemi l’annuncio sui social per i fan

Giulia Salemi ha annunciato sui social di aver deciso di stare con Pierpaolo, rispondendo alle voci di una crisi tra loro. La influencer ha scritto che entrambi hanno scelto di continuare insieme, anche se alcuni fan avevano ipotizzato problemi recenti. Giulia ha aggiunto che la loro relazione è forte e che vogliono andare avanti, nonostante le chiacchiere.

Le voci su una presunta crisi tornano ciclicamente, ma la realtà raccontata dai diretti interessati sembra andare in tutt’altra direzione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli appaiono oggi più uniti che mai, soprattutto da quando, il 10 gennaio 2025, è nato il loro primo figlio, Kian. Un evento che ha rafforzato ulteriormente un legame nato sotto i riflettori, tra le mura della casa del Grande Fratello. A poco più di un anno, Kian ha già raggiunto traguardi importanti. Ha imparato a camminare e comincia a pronunciare le prime parole, riempiendo le giornate dei genitori di entusiasmo e aspettative.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Pierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi, l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona Pierpaolo Pretelli torna sui social insieme a Giulia Salemi, dopo il recente Giulia Salemi, dal lavoro all’amore per Pierpaolo e Kian: spunta una smentita Recenti indiscrezioni avevano ipotizzato una gravidanza per Giulia Salemi, ma una prima smentita sembra mettere a tacere le voci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mayhem Mavericks intervista; Stallo sulle barriere architettoniche, l’associazione Disabili attivi e due consiglieri: Il Comune tace; Patty Pravo: Io, opera unica ma anche musa di me stessa; Verso Sanremo / PATTY PRAVO nei musei. Giulia Salemi e il rapporto con il figlio Kian: Io e Pierpaolo non vogliamo esporlo/ Abbiamo deciso…L’influencer e conduttrice Giulia Salemi si racconta tra le colonne di Chi, la compagna di vita di Pierpaolo Pretelli ha preso la parola sulla famiglia messa in piedi con il fidanzato conosciuto nella ... ilsussidiario.net Giulia Salemi e il piccolo Kian fanno il pisolino pomeridiano E nonna Fariba ne approfitta per immortalare i suoi gioielli di famiglia - facebook.com facebook