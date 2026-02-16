Investita in bici Deceduta dopo un mese

Angela Bonotti, 79 anni, è morta un mese dopo essere stata investita in bicicletta a Coccaglio, un incidente che ha avuto luogo il 14 gennaio in via Marconi. La pensionata, rimasta gravemente ferita, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Brescia, dove ha combattuto per settimane prima di perdere la vita. La strada, spesso trafficata, si trova vicino a un supermercato e a diverse aziende, rendendo più difficile il passaggio di pedoni e ciclisti.

COCCAGLIO (Brescia) Non ce l'ha fatta Angela Bonotti, 79 anni, pensionata di Coccaglio. La donna, investita il 14 gennaio scorso in via Marconi, dove si trovano un supermercato e varie aziende, è morta nelle scorse ore agli Spedali Civili di Brescia, dove era ricoverata in condizioni disperate. La pensionata, che era in bicicletta, è stata investita da un'auto e poi è finita rovinosamente sull'asfalto. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di strapparla alla morte, il suo cuore dopo un mese ha cessato di battere. L'anziana, molto conosciuta a Coccaglio, dove risiedeva, stava pedalando verso casa quando è avvenuto lo scontro con un'automobile.