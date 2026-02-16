Invasione di maschere Sfilata dei carri ai giardini

Il carnevale di Macerata ha preso vita ieri con una sfilata di carri e maschere, dopo settimane di preparativi e qualche preoccupazione per il maltempo. La festa, arrivata alla sua 36ª edizione, ha coinvolto molte famiglie e giovani, che hanno portato in strada i loro costumi più creativi. Nonostante le nuvole e le piogge, i partecipanti hanno deciso di non rinunciare, riempiendo i giardini Diaz e viale Puccinotti di colori e allegria.

Carnevale Maceratese: Una Festa Inclusiva tra Tradizione e Ricambio Generazionale. Macerata ha celebrato il suo 36° carnevale con una sfilata colorata e partecipata che ha riempito i giardini Diaz e viale Puccinotti, nonostante le incertezze iniziali legate al maltempo. La Pro Loco di Piediripa ha scelto una strada inedita, premiando tutti i partecipanti con una coppa di presenza, un gesto simbolico volto a valorizzare l'impegno della comunità e a promuovere la partecipazione. Un'Edizione Segnata dall'Inclusione. La sfilata, cuore pulsante del carnevale maceratese, ha visto otto gruppi mascherati e cinque carri allegorici sfilare accompagnati dalla musica di tre bande.