Intuos chiude un round da 720mila euro per operatività e sicurezza nell’aviazione non commerciale

Intuos ha raccolto 720mila euro per migliorare la sicurezza e l’efficienza nell’aviazione non commerciale. La startup, specializzata in soluzioni per operatori di flotte aeronautiche, utilizza una piattaforma che combina software, dispositivi IoT brevettati e analisi di dati tramite machine learning. L’obiettivo è rafforzare la protezione delle operazioni e la conformità normativa, con un focus particolare sulla gestione dei voli e sulla manutenzione preventiva.

Intuos, la startup che aiuta gli operatori di flotte aeronautiche a crescere potenziando efficienza, sicurezza e conformità grazie a una piattaforma integrata che unisce software operativo e dispositivi IoT brevettati con analisi basate su machine learning, ha chiuso un round di investimento da 720mila euro. Il capitale raccolto permetterà all'azienda di completare gli sviluppi tecnologici chiave e iniziare a esplorare il mercato statunitense, dopo l'espansione già avviata in Europa e in Sudafrica, dove a fine 2025 è stato firmato un accordo di distribuzione con Absolute Aviation Parts (distributore ufficiale Textron Aviation per Beechcraft, Cessna, Hawker e Textron eAviation per Africa centrale e meridionale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intuos chiude un round da 720mila euro per operatività e sicurezza nell’aviazione non commerciale Omney democratizza consulenza finanziaria e chiude round pre-seed da 510.000 euro Omney, la startup che unisce educazione e consulenza finanziaria, ha appena chiuso un round di finanziamento pre-seed da 510. Adaptronics chiude un round da 3,15 milioni di euro per rivoluzionare la presa adesiva dei robot Adaptronics, startup innovativa nel settore della robotica, ha concluso un round di finanziamento da 3,15 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 720mila euro di round per Intuos, startup dell’aviazione non commerciale. La deeptech dell’aviazione Intuos chiude un round da 720mila euro. Tra gli investitori anche CDP Venture CapitalFondata a Roma con sede operativa a L'Aquila, all'interno dell'aeroporto dei Parchi, attraverso la piattaforma The Manager, digitalizza le operazioni aeronautiche ... startupitalia.eu