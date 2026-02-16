Intossicazione da monossido bimbo portato al Gaslini

Un bambino è stato ricoverato al Gaslini dopo aver inalato monossido di carbonio, probabilmente a causa di un guasto alla caldaia di casa. La famiglia ha chiamato i soccorsi intorno alle 5 di lunedì mattina, quando il piccolo ha iniziato a sentirsi male. I vigili del fuoco hanno isolato la zona e verificato la presenza di gas tossico nell’appartamento di via Sparta a Sestri Ponente.

Un bambino è stato portato al Gaslini per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Il piccolo è stato soccorso intorno alle 5 di lunedì 16 febbraio 2026 in via Sparta a Sestri Ponente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute due ambulanze, Volontari Fiumara e Croce Verde Praese, in quanto all'interno dell'abitazione erano in due a essersi sentiti male. Alla fine però solo uno dei due fratellini è stato portato in ospedale. I genitori si sono rivolti al 112 dopo che i due hanno iniziato ad accusare nausea, mal di testa e vomito.