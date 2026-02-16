Nel 2019, il principe William si infuriò con Andrea dopo che l’intervista a BBC Newsnight aveva suscitato scandalo, ritenendo che rappresentasse una ferita per la reputazione della famiglia reale. William voleva che il suo zio fosse subito allontanato, temendo che le accuse di Epstein potessero compromettere l’immagine del principe. La tensione tra i due si approfondì quando William espresse pubblicamente la sua frustrazione, mentre Carlo cercava di mantenere la calma tra le rivelazioni che circolavano in quegli mesi.

Il principe William voleva che il principe Andrea venisse bandito subito dopo la sua intervista a BBC Newsnight del 2019, che considerava una "macchia per la famiglia". In seguito alle rivelazioni sulla stretta relazione dell'allora duca di York con Jeffrey Epstein, William chiese che lo zio venisse immediatamente allontanato dalla famiglia reale "prima che la situazione degenerasse". Ne parla il Royal Editor del Mirror, Russell Myers, nella nuova biografia 'William and Catherine: The Intimate Inside Story', che sarà pubblicata il 26 febbraio e che contiene dettagli inediti sul principe e sulla principessa di Galles. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intervista disastro su Epstein, William furioso con Andrea e in rotta con Carlo: cosa successe nel 2019

Re Carlo si dice disposto a collaborare con la polizia sulle accuse contro Andrea.

