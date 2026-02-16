Inter-Juventus Sala | Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili ora fanno i censori

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la scena di Alessandro Bastoni che ha simulato un fallo durante l'ultimo derby tra Inter e Juventus, causando l'espulsione di Kalulu. Sala ha detto che anche ex giocatori come Chiellini e Del Piero si prestano a simulazioni sorprendenti, e ora si mettono a giudicare gli altri. La polemica si è accesa dopo che Bastoni ha mostrato un'abilità insolita nel fingere un contrasto, attirando molte critiche sui social.

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice la sua sulla polemica nata dalla simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus di sabato sera. “Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”, ha detto Sala a margine di un appuntamento a Casa Italia in Triennale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

