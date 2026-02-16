Inter-Juventus Sala | Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili ora fanno i censori
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la scena di Alessandro Bastoni che ha simulato un fallo durante l'ultimo derby tra Inter e Juventus, causando l'espulsione di Kalulu. Sala ha detto che anche ex giocatori come Chiellini e Del Piero si prestano a simulazioni sorprendenti, e ora si mettono a giudicare gli altri. La polemica si è accesa dopo che Bastoni ha mostrato un'abilità insolita nel fingere un contrasto, attirando molte critiche sui social.
Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice la sua sulla polemica nata dalla simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus di sabato sera. “Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”, ha detto Sala a margine di un appuntamento a Casa Italia in Triennale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Inter-Juve, Beppe Sala: “Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori”
Beppe Sala ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, accusando Chiellini e Del Piero di aver fatto simulazioni esagerate.
Sala durissimo con Del Piero e Chiellini: «Hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori. Su Bastoni penso questo»
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha criticato duramente Del Piero e Chiellini dopo il recente episodio tra Inter e Juventus, accusandoli di aver simulato falli in modo esagerato e di volere ora imporre regole morali sugli altri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sacchi: Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?; La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare; Moviola Inter-Juventus: Kalulu ingiustamente espulso al 42', perché il VAR non è intervenuto; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché.
Inter-Juventus, Sala: Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori(LaPresse) Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice la sua sulla polemica nata dalla simulazione di Alessandro Bastoni che ha ... stream24.ilsole24ore.com
Sala (Sindaco di Milano): Bastoni ha sbagliato. Ma in giro ci sono i filmati di Chiellini e Del Piero che fanno delle simulazioni incredibili e adesso fanno i censoriIl Sindaco di Milano, Beppe Sala, noto tifoso dell'Inter, ha parlato a margine di un evento alla Triennale di Milano e si è soffermato su quanto successo Inter-Juventus. Ecco le sue ... tuttojuve.com
Il fischietto rischia un mese di stop dopo l'errore in Inter-Juventus, la Polizia gli consiglia di non uscire di casa per evitare rischi - facebook.com facebook
. @SerieA, Simonelli: “Caso Inter-Juventus Non si viene qui per litigare di cose di campo” x.com