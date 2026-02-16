Inter-Juventus l’arbitro La Penna presenta denuncia per minacce di morte
Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto messaggi intimidatori sui social, a causa delle decisioni prese durante la partita Inter-Juventus di domenica scorsa.
L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita di calcio Inter-Juve. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l’informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce di morte all’indirizzo dell’arbitro Federico La Penna dopo la partita di sabato tra Inter e Juventus segnata dalle polemiche e dall’errore del direttore di gara sull’espulsione del giocatore bianconero Kalulu per la simulazione del nerazzurro Bastoni. All’informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social. Lega Serie A: “Errore evidente, cambiare il protocollo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
