Inter-Juve sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero | Simulazioni incredibili

Beppe Sala ha criticato duramente Chiellini e Del Piero, accusandoli di aver simulato in modo incredibile durante la partita Inter-Juve. Il sindaco di Milano ha commentato che i due ex giocatori hanno esagerato nei loro atteggiamenti, creando confusione tra i tifosi. Durante la partita, si sono visti episodi di proteste eccessive che hanno influenzato le decisioni dell’arbitro. La polemica si accende dopo i recenti episodi di San Siro, alimentando le tensioni tra le due squadre e i loro sostenitori.
Inter-Juve non finisce mai. Dopo i fattacci di San Siro, Alessandro Bastoni è stato preso di mira dai tifosi - e non solo - per la simulazione che ha indotto l'arbitro a estrarre il secondo giallo a Pierre Kalulu. La Juventus è rimasta in 10 per tutto il secondo tempo e ha infine perso la partita. Qualcuno, come Enrico Letta, ha addirittura chiesto che il difensore nerazzurro venga escluso dai convocati della Nazionale. Bastoni, dopo i tanti commenti negativi ricevuti sui social, ha chiuso tutto. "Certamente Alessandro Bastoni ha sbagliato, però vedo ex giocatori oggi commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Beppe Sala ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, accusando Chiellini e Del Piero di aver fatto simulazioni esagerate.
Beppe Sala ha parlato alla Triennale di Milano e ha commentato le accuse rivolte ai giocatori Chiellini e Del Piero.
