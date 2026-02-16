Inter-Juve Sabatini | Partita e campionato falsati una delle decisioni più gravi della storia del calcio

Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha criticato duramente l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, affermando che questa decisione ha falsato il risultato e il campionato. La sua indignazione deriva dal fatto che l'episodio si è verificato in un momento cruciale del match e ha influenzato l’andamento della stagione. Sabatini ha definito questa decisione come una delle più gravi nella storia del calcio, sottolineando come un singolo errore possa avere conseguenze così profonde. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter-Juventus è stata la partita più discussa della stagione fino ad ora, non per ciò che è successo in campo, ma per le decisioni arbitrali che hanno condizionato la partita. Al 42' minuto del primo tempo, Bastoni simula clamorosamente, traendo in inganno l'arbitro La Penna e facendo espellere Kalulu per somma di ammonizioni. Il secondo giallo sarebbe dovuto scattare per il difensore dell'Inter, ma, per un problema di protocollo, il Var non è potuto intervenire. Sull'arbitraggio di Inter-Juventus si è espresso con toni critici Sandro Sabatini. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista sportivo in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.