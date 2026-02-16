Inter-Juve nel mirino del Codacons | La partita va rigiocata
Il Codacons chiede che si rigioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus, disputato domenica scorsa, perché ritiene ci siano stati errori arbitrali che hanno influenzato il risultato. La richiesta nasce dopo le polemiche sui due gol annullati ai nerazzurri e le decisioni contestate nelle fasi finali della partita. Un rappresentante dell’associazione ha dichiarato che la corretta conclusione sarebbe uno spareggio, considerando le decisioni che hanno pesantemente inciso sull’esito. La proposta ha già suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, molti dei quali chiedono chiarezza sulle decisioni prese in campo.
Al centro della problematica c’è una decisione arbitrale contestata: l’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu, avvenuta sotto la gestione dell’arbitro Federico La Penna, ha condizionato l’esito del match. Il Codacons ritiene che questa scelta sia viziata da un errore macroscopico, influenzando l’andamento della partita e alterando la dinamica sull’erogazione delle scommesse. Secondo la lectura del Codacons, tra Kalulu e Alessandro Bastoni non si verifica alcun contatto di gioco, e l’ostruzione contestata sarebbe stata simulata dal difensore avversario. L’associazione sottolinea che la decisione arbitrale ha messo in difficoltà la Juventus e ha creato un vantaggio artificiale per la squadra di casa durante gran parte del confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Inter Juve, il Codacons chiede la ripetizione della partita e il rimborso delle scommesse
Il Codacons ha chiesto ufficialmente di rifare la partita tra Inter e Juventus e di restituire le scommesse.
Mercato Inter, Spertsyan nel mirino delle big: Inter, Juve e Napoli seguono il trequartista armeno
JUVE INTER 4-3 - Parodia fratelli Thuram
Argomenti discussi: Manchester United, occhi su Inter-Juve: 007 a San Siro, due obiettivi nel mirino; Inter-Juve, Chivu nel mirino del web per le parole sugli allenatori che non ammettono mai i favori arbitrali; Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Inter-Juventus, l'Aia ammette lo sbaglio: l'arbitro La Penna sarà fermato. Nel mirino anche Bastoni.
Bastoni nel mirino dopo Inter-Juve: minacce social e polemiche, cosa succede con la NazionaleIl caso esploso dopo Inter-Juventus continua a far discutere. Al centro della bufera c’è Alessandro Bastoni, finito nel mirino per l’episodio che ha portato ... thesocialpost.it
Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Il duro comunicato dopo quanto successo a San SiroInter Juve, duro comunicato del Codacons: «La partita va rigiocata!». Mirino puntato dopo quanto successo a San Siro Il Derby d’Italia non finisce al novantesimo, anzi. Le polemiche roventi scaturite ... calcionews24.com
La decisione dopo il caos di Inter-Juve https://mdst.it/4bTuuPS #SportMediaset - facebook.com facebook
Kalulu, la vittima "innocente" di Inter-Juve: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica x.com