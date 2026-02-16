Inter-Juve nel mirino del Codacons | La partita va rigiocata

Il Codacons chiede che si rigioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus, disputato domenica scorsa, perché ritiene ci siano stati errori arbitrali che hanno influenzato il risultato. La richiesta nasce dopo le polemiche sui due gol annullati ai nerazzurri e le decisioni contestate nelle fasi finali della partita. Un rappresentante dell’associazione ha dichiarato che la corretta conclusione sarebbe uno spareggio, considerando le decisioni che hanno pesantemente inciso sull’esito. La proposta ha già suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, molti dei quali chiedono chiarezza sulle decisioni prese in campo.

Al centro della problematica c'è una decisione arbitrale contestata: l'espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu, avvenuta sotto la gestione dell'arbitro Federico La Penna, ha condizionato l'esito del match. Il Codacons ritiene che questa scelta sia viziata da un errore macroscopico, influenzando l'andamento della partita e alterando la dinamica sull'erogazione delle scommesse. Secondo la lectura del Codacons, tra Kalulu e Alessandro Bastoni non si verifica alcun contatto di gioco, e l'ostruzione contestata sarebbe stata simulata dal difensore avversario. L'associazione sottolinea che la decisione arbitrale ha messo in difficoltà la Juventus e ha creato un vantaggio artificiale per la squadra di casa durante gran parte del confronto.

