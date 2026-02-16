Inter-Juve l' arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte

L'arbitro La Penna ha deciso di presentare una denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte, causate dai malcontenti scatenati dalla partita Inter-Juventus di sabato scorso. La gara si è conclusa con una vittoria per 3-2 dei nerazzurri, ma ha acceso una lite tra i due club. La contestazione principale riguarda l'espulsione di Kalulu, che i bianconeri considerano ingiusta, innescando accuse pesanti e insulti sui social. La decisione di La Penna arriva in un momento di tensione crescente nel calcio italiano.

Proseguono le polemiche dopo Inter-Juventus di sabato scorso, finita 3-2 per i nerazzurri ma con un'appendice di scontri verbali durissimi tra i due club per una decisione arbitrale duramente contestata dai bianconeri (l' espulsione di Kalulu per un fallo su Bastoni che non vi è stato). Intanto l'arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l'informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce al fischietto. All'informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social.