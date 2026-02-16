Inter Juve il Codacons chiede la ripetizione della partita e il rimborso delle scommesse

Il Codacons ha chiesto ufficialmente di rifare la partita tra Inter e Juventus e di restituire le scommesse. La richiesta nasce dopo le polemiche sui possibili errori arbitrali durante il match giocato domenica scorsa. L'associazione consumeristica ha presentato una petizione, sottolineando che molti tifosi hanno perso soldi a causa di decisioni contestate dall'intervento dei video.

. Ma il regolamento di FIGC e Serie A non prevede. l Derby d’Italia tra Inter e Juventus si sposta dal campo alle aule delle associazioni dei consumatori. Dopo il discusso 3-2 finale, il Codacons ha sollevato un polverone mediatico avanzando una richiesta senza precedenti: l’annullamento del risultato, la ripetizione del match e il rimborso integrale di tutte le scommesse sportive effettuate. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Al centro della battaglia legale c’è l ‘espulsione di Pierre Kalulu, giudicata dall’associazione come un errore tecnico macroscopico capace di alterare irrimediabilmente l’equilibrio della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juve, il Codacons chiede la ripetizione della partita e il rimborso delle scommesse Inter-Juve, Sabatini: “Partita e campionato falsati, una delle decisioni più gravi della storia del calcio” Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha criticato duramente l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, affermando che questa decisione ha falsato il risultato e il campionato. Serie A Femminile, oggi il derby Milan-Inter: la preview della partita delle rossonere Oggi alle 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno si disputa il derby Milan-Inter, valida per la nona giornata della Serie A Femminile 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve polemiche arbitrali, anche il Codacons scende in campo: Partita da rifare, danneggiati tutti gli scommettitori; Juve, scontro con La Penna: Comolli e Chiellini a rischio inibizione; Brightstar Lottery apre un nuovo hub tecnologico a L’Aquila; Inter-Juventus nel mirino del Codacons: Gara da rifare e scommesse da rimborsare. Inter-Juve polemiche arbitrali, anche il Codacons scende in campo: Partita da rifare, danneggiati tutti gli scommettitoriSecondo l'associazione l'espulsione del difensore bianconero Kalulu è stata viziata da un errore commesso dal direttore di gara La Penna ... affaritaliani.it Bufera su Inter-Juventus, il Codacons prepara la class action: 'scommesse da rimborsare'Marco Donzelli, presidente nazionale dell'Associazione dei consumatori, a seguito dell'errore arbitrale sull'espulsione di Kalulu, chiede la ripetizione del match e il rimborso totale delle giocate. gioconews.it La decisione dopo il caos di Inter-Juve https://mdst.it/4bTuuPS #SportMediaset - facebook.com facebook Kalulu, la vittima "innocente" di Inter-Juve: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica x.com