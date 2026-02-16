Inter Juve il Codacons chiede la ripetizione della gara | Simulazione evidente scommettitori danneggiati

Il Codacons ha chiesto di ripetere la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che ci sono state simulazioni evidenti e che gli scommettitori sono stati danneggiati. La richiesta nasce dopo l’episodio tra Bastoni e Kalulu, che ha alimentato i dubbi sulla regolarità della gara. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, con alcuni che ritengono che il comportamento dei giocatori abbia compromesso l’integrità del match.

Inter News 24 Inter Juve, interviene anche il Codacons che chiede la ripetizione della sfida dopo l'episodio Bastoni-Kalulu. Il Derby d'Italia si sposta dai campi di gioco alle aule legali. Le feroci polemiche per il successo dei nerazzurri di Cristian Chivu (3-2) hanno spinto il Codacons a intervenire ufficialmente, arrivando a chiedere formalmente che la sfida di San Siro venga rigocata. Inter Juve, interviene anche il Codacons. L'associazione dei consumatori ha acceso i riflettori sulla regolarità della gara, mettendo in discussione non solo l'operato di La Penna, ma l'intero sistema economico che ruota attorno al match che ha portato l'Inter a 61 punti.