Inter Juve all’appello non poteva mancare il Codacons | Partita da ripetere

Il Codacons ha richiesto che Inter-Juventus venga ripetuta, dopo aver scoperto irregolarità nelle scommesse collegate alla partita. La richiesta nasce dalla scoperta di sospetti di manipolazione dei risultati, che avrebbero coinvolto diversi scommettitori. Un'analisi delle puntate ha evidenziato flussi anomali, portando l’associazione dei consumatori a chiedere un nuovo incontro sul campo.
Inter Juve Codacons. Il caso legato alle scommesse su Inter-Juventus continua a far discutere anche fuori dal campo. Dopo la decisione dell’agenzia Netwin di rimborsare le giocate perdenti, si è alzata la voce del Codacons, che chiede un intervento più ampio a tutela degli utenti coinvolti. A esporsi è stato il Presidente Marco Donzelli, che ha sottolineato la necessità di un’azione concreta per difendere gli scommettitori, ritenendo insufficiente un’iniziativa isolata e invitando tutte le agenzie a seguire lo stesso esempio. Inter Juve Codacons: la richiesta dell’associazione. Donzelli ha collegato la richiesta all’episodio che ha visto protagonista Pierre Kalulu, ritenuto determinante per l’andamento del match: “ Influenza gravemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma provoca danni enormi a tutti gli scommettitori che hanno speso i loro soldi sulla partita “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Il Codacons chiede che si rigioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus, disputato domenica scorsa, perché ritiene ci siano stati errori arbitrali che hanno influenzato il risultato.
Il Codacons ha chiesto ufficialmente di rifare la partita tra Inter e Juventus e di restituire le scommesse.
Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Verso Inter-Juventus, l’appello della Curva: Coloriamo il Meazza di nerazzurro; Inter-Juventus, Bastoni da prova tv? L’appello del web al ct Gattuso; Spalletti scuote gli arbitri: Sono precari. Ma la riforma è ancora tutta da definire.
Minacce di morte all'arbitro La Penna dopo Inter-Juve, presentata una denunciaLa Procura di Roma è in attesa della denuncia presentata alla Postale dall’arbitro Federico La Penna in cui lamenta insulti e minacce di morte arrivate via ... gds.it
La Penna minacciato sul web dopo Inter-Juve: il fischietto si appella alla polizia postaleL'arbitro della sezione di Roma è stato costretto ad affidarsi alle autorità competenti dopo le minacce di morte ricevute ... it.blastingnews.com
Insulti e minacce di morte sui social all'arbitro e a Bastoni dopo Inter-Juve - facebook.com facebook
Kalulu, la vittima "innocente" di Inter-Juve: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica x.com