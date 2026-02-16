Inter Juve all’appello non poteva mancare il Codacons | Partita da ripetere

Il Codacons ha richiesto che Inter-Juventus venga ripetuta, dopo aver scoperto irregolarità nelle scommesse collegate alla partita. La richiesta nasce dalla scoperta di sospetti di manipolazione dei risultati, che avrebbero coinvolto diversi scommettitori. Un'analisi delle puntate ha evidenziato flussi anomali, portando l’associazione dei consumatori a chiedere un nuovo incontro sul campo.

Inter Juve Codacons. Il caso legato alle scommesse su Inter-Juventus continua a far discutere anche fuori dal campo. Dopo la decisione dell’agenzia Netwin di rimborsare le giocate perdenti, si è alzata la voce del Codacons, che chiede un intervento più ampio a tutela degli utenti coinvolti. A esporsi è stato il Presidente Marco Donzelli, che ha sottolineato la necessità di un’azione concreta per difendere gli scommettitori, ritenendo insufficiente un’iniziativa isolata e invitando tutte le agenzie a seguire lo stesso esempio. Inter Juve Codacons: la richiesta dell’associazione. Donzelli ha collegato la richiesta all’episodio che ha visto protagonista Pierre Kalulu, ritenuto determinante per l’andamento del match: “ Influenza gravemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma provoca danni enormi a tutti gli scommettitori che hanno speso i loro soldi sulla partita “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

