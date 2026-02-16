Inter-Hornicek | quanto costa il portiere del Braga | CM

L’Inter ha messo nel mirino Hornicek, portiere del Braga nato nel 2002, perché ha dimostrato di essere uno dei migliori tra i giovani in Portugallo. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Sommer, che a giugno lascerà il club, e potrebbe aver trovato nel portiere portoghese la soluzione ideale. Hornicek, che si fa notare anche per le sue parate decisive, potrebbe costare circa 10 milioni di euro.

Il classe 2002 del Braga è uno dei migliori portiere della Liga Portugal L’Inter è a caccia di un nuovo portiere, forse di due perché i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi ad Appiano del vice di Sommer, in scadenza a giugno, vale a dire Josep Martinez. Nei giorni scorsi ai nerazzurri è stato accostato pure Lukas Hornicek, classe 2002 del Braga, Inter su Hornicek: quanto costa il portiere del Braga (AnsaFoto) – Calciomercato.it Calciomercato.it non ha raccolto conferme, ma neanche smentite circa l’interesse dell’Inter per l’estremo difensore ceco, uno dei migliori nel ruolo della Liga Portugal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Hornicek: quanto costa il portiere del Braga | CM Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa male Sempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno. Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna l’egiziano L'eventuale trasferimento di Mohamed Salah alla Juventus rappresenta un argomento di grande interesse e speculazione nel mondo del calcio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tra i nomi accostati all’Inter in chiave mercato c’è anche quello di Lukas Hornicek, 23 anni, portiere del Braga. A parlare del suo futuro è stato Martin Shejbal, ex direttore sportivo del Pardubice, club in cui l’estremo difensore è cresciuto calcisticamente: “Sono i - facebook.com facebook #Hornicek, parla l'ex ds del #Pardubice: " #Inter la più interessata a lui, ma occhio alla #Premier" x.com