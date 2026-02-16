L’Inter ha conquistato tre punti fondamentali contro la Juventus, ma il risultato ha scatenato molte polemiche che hanno messo in imbarazzo la squadra e la dirigenza. La causa principale sono state le decisioni arbitrali contestate, che hanno acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante tutto, il club pensa già alla prossima sfida in Europa, con la testa rivolta alla competizione continentale.

Quel che resta all'Inter della vittoria sulla Juventus sono 3 punti importanti sulla via dello scudetto, ma anche un sacco di polemiche che non giovano alla sua immagine e nemmeno al calcio italiano tutto. L'attacca sui social Saviano («finché Marotta avrà un ruolo, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati», Instagram, con annessi richiami alla curva ndranghetista e al petardo contro Audero), la difende in tv La Russa («avremmo vinto lo stesso e con la Juve siamo sempre in credito, Chiellini non dia lezioni», Tele Lombardia, con inevitabili riferimenti al passato). E anche Chivu, con quella stiracchiata difesa d'ufficio al proprio giocatore, ha perso un'occasione per mostrarsi davvero differente dagli altri allenatori, quando si parla di arbitri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, difese d’ufficio e grande imbarazzo ma la testa all’Europa

Conte è un allenatore di grande esperienza, ma è fondamentale mantenere calma nei momenti chiave.

Marco Baridon ha commentato con passione la recente partita tra Inter e Juventus, sottolineando che il cartellino rosso mostrato a Kalulu è stato scandaloso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.