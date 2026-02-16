Inter difese d’ufficio e grande imbarazzo ma la testa all’Europa
L’Inter ha conquistato tre punti fondamentali contro la Juventus, ma il risultato ha scatenato molte polemiche che hanno messo in imbarazzo la squadra e la dirigenza. La causa principale sono state le decisioni arbitrali contestate, che hanno acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante tutto, il club pensa già alla prossima sfida in Europa, con la testa rivolta alla competizione continentale.
Quel che resta all'Inter della vittoria sulla Juventus sono 3 punti importanti sulla via dello scudetto, ma anche un sacco di polemiche che non giovano alla sua immagine e nemmeno al calcio italiano tutto. L'attacca sui social Saviano («finché Marotta avrà un ruolo, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati», Instagram, con annessi richiami alla curva ndranghetista e al petardo contro Audero), la difende in tv La Russa («avremmo vinto lo stesso e con la Juve siamo sempre in credito, Chiellini non dia lezioni», Tele Lombardia, con inevitabili riferimenti al passato). E anche Chivu, con quella stiracchiata difesa d'ufficio al proprio giocatore, ha perso un'occasione per mostrarsi davvero differente dagli altri allenatori, quando si parla di arbitri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Conte e’ un grande ma non deve perdere la testa nei momenti decisivi
Conte è un allenatore di grande esperienza, ma è fondamentale mantenere calma nei momenti chiave.
Inter Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Imbarazzo e orgoglio. Rosso scandaloso a Kalulu, cambiamo questo protocollo! Ma è stata una Juventus infinita» – VIDEO
Marco Baridon ha commentato con passione la recente partita tra Inter e Juventus, sottolineando che il cartellino rosso mostrato a Kalulu è stato scandaloso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà: Conte contro Marotta. Ma anni fa all’Inter la pensava diversamenteDa allenatore non l’avrei permesso a un mio dirigente. Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà e fare le difese d’ufficio. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte ieri sera – ai ... ilfattoquotidiano.it
CHIVU INCONTRA SPALLETTI PER LA PRIMA VOLTA Dopo aver trascorso 80 partite assieme al mister, nel 2007 scelse di lasciare la Roma per l'Inter. I tifosi giallorossi lo fischiarono, Spalletti lo difese Nel 2017, in un'intervista, Chivu raccontò che ogni al facebook
PAREGGIA LA #JUVE!!!! #Inter disattenta in difesa, Cambiaso brucia Luis Henrique e fa 1-1 #InterJuve x.com