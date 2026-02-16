Inter Andrea Ranocchia | lode silenziosa del capitano senza fascia
Andrea Ranocchia, 38 anni, ha lasciato il campo dopo aver contribuito con la sua esperienza a una vittoria importante contro il Napoli, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento silenzioso per la squadra. Con quattro scudetti e altre coppe al suo attivo, il difensore ha vissuto tre diverse fasi nella sua carriera all'Inter, portando in campo impegno e serietà quotidianamente.
Trentotto primavere, quattro trofei alzati con la maglia della Beneamata e tre vite diverse vissute in nerazzurro. L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia nasceva il 16 febbraio 1988 ad Assisi per crescere calcisticamente tra Bastia, Perugia ed Arezzo. In Toscana inizia a conoscere il calcio dei grandi – campionato cadetto e
Inter, Ranocchia: “La fascia di capitano a Icardi mi fece male, Stankovic mi aiutò a rifiutare la Juventus”
Ranocchia ricorda: «Essere il capitano dell’Inter è una responsabilità enorme. Lo Scudetto del 2021 l’ho sentito mio»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
