Inquinamento | a Latina nessuna criticità ma valori oltre i prossimi limiti Ue Cosa fare entro il 2030

A Latina, i livelli di inquinamento dell’aria sono attualmente sotto controllo, ma i dati mostrano che superano già i limiti stabiliti dall’Unione Europea, che entreranno in vigore nel 2030. Le centraline di monitoraggio indicano che le concentrazioni di particolato sono superiori di poco rispetto ai nuovi standard, spingendo le autorità a considerare misure preventive. Un esempio concreto è la presenza di polveri sottili che, seppur non ancora pericolose, richiedono attenzione per evitare peggioramenti futuri.

La situazione che emerge del nuovo report "Mal'Aria di Città" pubblicato da Legambinte. Nel Lazio, il capoluogo pontino, come Frosinone e Roma, ha valori superiori ai limiti europei in vigore fra quattro anni Nessuna criticità a Latina, ma i valori della qualità dell'aria sono ancora superiori rispetto ai prossimi limiti europei in vigore dal 203o. E' uno degli elementi che emergono dal nuovo rapporto nazionale "Mal'Aria di Città" pubblicato da Legambinte sulla base dei dati del 2025 dell'inquinamento da PM10, PM2,5 e NO2 in tutti i capoluoghi italiani. Dal report emerge un significativo miglioramento rispetto all'edizione precedente, anche nel Lazio.