Innerscapes | chi sono i 5 studenti bresciani in mostra a Viafarini a Milano

Sarà aperta fino al 7 marzo la mostra "Innerscapes", allestita negli spazi di Viafarini a Milano e parte del ciclo Bonus – Itinerari della giovane arte dalle accademie italiane, ideato in collaborazione con la Galleria Giovanni Bonelli. In ogni episodio di questo ciclo, docenti di diverse accademie italiane sono invitati a selezionare uno o più studenti emergenti: il progetto intende così riportare al centro del dibattito la formazione artistica in Italia e dare visibilità ai giovani che muovono i primi passi della loro carriera. Il titolo Innerscapes rende conto di un generale tono di intimismo caratteristico degli artisti coinvolti e della loro generazione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Brescia, la scena musicale locale sta vivendo un momento di grande fermento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.