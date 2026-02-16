Infortunio Thuram | la Juventus valuta il recupero per il Galatasaray

Khephren Thuram si è infortunato durante l’allenamento, e la Juventus sta cercando di capire se potrà recuperarlo per la partita contro il Galatasaray. La squadra bianco-nera partirà domani per Istanbul, con l’obiettivo di mettere a punto le strategie senza sapere ancora se Thuram sarà disponibile. Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare e i medici stanno monitorando la sua condizione.

La Juventus di Luciano Spalletti vola a Istanbul per l’andata dei playoff di Champions League con l’incognita Khephren Thuram a pesare sulle scelte tattiche. Il centrocampista francese rimane in forte dubbio per la sfida contro il Galatasaray al RAMS Park, condizionato da un edema osseo figlio di un trauma contusivo rimediato in allenamento. Secondo quanto rilevato dalla redazione di serieagoal.it, lo staff medico bianconero scioglierà le riserve solo nelle prossime ore, valutando la saturazione del versamento e la risposta dell’atleta alle sollecitazioni sul campo. Il forfait nel derby d’Italia contro l’Inter ha già evidenziato le difficoltà strutturali della mediana juventina in assenza dell’ex Nizza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Infortunio Thuram: la Juventus valuta il recupero per il Galatasaray Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray Juve L'infortunio di Thuram ha costretto il francese a restare lontano dal campo anche oggi alla Continassa. Infortunio Sané: l’attaccante tedesco del Galatasaray va ko. Le ultime sui tempi di recupero verso la Juve Sáné si è infortunato durante l’allenamento del Galatasaray e rischia di saltare la prossima partita contro la Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juventus, i convocati per l'Inter: Thuram out per infortunio; Infortunio per Khephren Thuram: a rischio per Inter-Juventus; Khéphren Thuram in forte dubbio per Inter-Juventus: si è fermato per un edema osseo; Problema per Khephren Thuram, Inter-Juventus a rischio: cos'ha? Le condizioni. Il provino di Thuram, la stanchezza di McKennie, un nuovo infortunio: come sta la Juve verso il GalatasarayTORINO - Un provino tira l’altro, evidentemente. Khéphren Thuram questa mattina capirà se farà parte della spedizione verso Istanbul: prima un test con la palla, poi un altro senza. E intorno? Niente. msn.com Infortunio Thuram, il verdetto per Galatasaray-JuventusPunto interrogativo sull'infortunio di Thuram e sui possibili tempi di recupero. Il centrocampista francese non ha ... fantamaster.it . @juventusfc, Khephren Thuram ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro il Galatasaray tinyurl.com/ynbua5zd x.com Nel giorno di San Valentino si spezza il cuore dei fratelli Thuram L'infortunio di Khephren non permetterà ai figli di Lilian di sfidarsi sul campo Nella gara di andata andarono entrambi a segno - facebook.com facebook