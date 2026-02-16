Thuram si infortuna e questa notizia cambia i piani della Juventus a poche ore dalla partita contro il Galatasaray. La squadra ha comunicato che il giocatore non sarà disponibile per motivi fisici, poiché ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri. La sua assenza potrebbe influenzare la formazione e le strategie di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera.

Dalla Continassa arriva una novità per quel che concerne le condizioni fisiche di Thuram che aveva saltato la gara con l’Inter. Cresce l’attesa in vista del primo spareggio per gli ottavi di Champions League tra Galatasaray e Juventus, in programma domani alle ore 18:45. I padroni di casa sono in formissima: nell’ultimo turno di campionato, Icardi (autore di una tripletta) e compagni hanno strapazzato l’Eyupspor col punteggio di 5-1 consolidando il primato in classifica davanti al Fenerbahce, mentre la squadra allenata da Spalletti si è arresa all’Inter al termine di un match davvero emozionante scivolando così al quinto posto nella graduatoria generale di Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Thuram, cambia tutto a poche ore da Galatasaray-Juve

L'infortunio di Thuram ha costretto il francese a restare lontano dal campo anche oggi alla Continassa.

Khephren Thuram si è infortunato durante l’allenamento, e la Juventus sta cercando di capire se potrà recuperarlo per la partita contro il Galatasaray.

