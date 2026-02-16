infortunio rrahmani previsti domani gli esami strumentali

L’infortunio di Rrahmani, avvenuto durante l’allenamento, richiede domani una serie di esami strumentali per capire l’entità del problema. Il difensore del Napoli si è fermato improvvisamente dopo un contrasto in campo, lasciando i tifosi preoccupati per la sua disponibilità nelle prossime partite.

Il Napoli di Antonio Conte è in apprensione per l’ennesimo infortunio stagionale. Domani sono previsti gli esami per capire l’entità del problema accusato dal difensore azzurro Rrahmani durante il match contro la Roma al Maradona. “Conosceremo domani il reale stato di salute di Amir Rrahmani, che nel secondo tempo ieri ha alzato nuovamente bandiera bianca. È il terzo stop quest’anno: fin qui ha già saltato 13 partite fin qui tra campionato e Coppe, altre ci potranno essere davanti a lui. L’iperestensione della coscia sinistra è stato il problema, mentre rincorreva Wesley verso la porta di Milinkovic. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

