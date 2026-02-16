Infortunio Rrahmani dal Kosovo fanno temere il peggio | sensazioni non sono affatto positive
Il difensore del Napoli, Rrahmani, si è infortunato durante la partita contro la Roma, e le notizie dal Kosovo indicano che le sue condizioni sono serie. I medici stanno valutando le prime diagnosi, che parlano di un possibile stiramento muscolare, e si teme che possa essere fuori dal campo per diverse settimane. La squadra azzurra dovrà ora fare affidamento su altre soluzioni in difesa, mentre i tifosi sono in allerta.
La sfida di ieri sera tra Napoli e Roma si è chiusa con un pareggio per 2-2, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra. Al “Maradona” la squadra partenopea ha mostrato carattere e qualità, ma non è riuscita a capitalizzare i momenti migliori del match, permettendo ai giallorossi di portare a casa un punto in una trasferta insidiosa. A rendere ancora più amara la serata del Napoli è stato l’infortunio occorso ad Amir Rrahmani, costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante. Le prime sensazioni non sono affatto positive e lo staff medico azzurro ha subito avviato le procedure per gli accertamenti del caso, nel timore che si tratti di un problema più serio del previsto.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Inter U23, come va l’infortunio per capitan Prestia? Le sensazioni non sono positive per il nerazzurro
Infortunio Dodo, il giocatore si sottoporrà agli accertamenti medici: le sensazioni non sono positive. Le condizioni del brasilianoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal Kosovo – Le condizioni di Rrahmani preoccupano: possibile lungo stop?; DAL KOSOVO - Infortunio Rrahmani, c'è il serio timore che possa saltare le partite di marzo della Nazionale; Infortunio Rrahmani, dal Kosovo fanno temere il peggio: sensazioni non sono affatto positive; Infortunio per Rrahmani in Napoli-Roma: le condizioni e le parole di Conte.
Infortunio Rrahmani, arriva un terribile aggiornamento dal Kosovo: C'è questo rischioUltime notizie SSC Napoli - Al 70' di Napoli-Roma esce per infortunio Amir Rrahmani, dopo la corsa che ha portato al rigore assegnato ai giallorossi: ha sentito tirare, il kosovaro, nello scatto con W ... msn.com
Napoli-Roma, infortuni per Wesley e RrahmaniTegola enorme per la Roma e per il Napoli. Mister Gasperini e mister Conte devono fare i conti con l'infortunio di Wesley e l'infortunio di Rrahmani: ecco le loro condizioni. fantacalcio.it
"Uno in più, uno in meno..." Conte sull'infortunio di Rrahmani #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com
Ancora un infortunio in casa Napoli. Amir Rrahmani costretto ad uscire dopo lo sfortunato fallo da rigore. #sscnapoli facebook