Infortunio Rrahmani dal Kosovo fanno temere il peggio | sensazioni non sono affatto positive

Il difensore del Napoli, Rrahmani, si è infortunato durante la partita contro la Roma, e le notizie dal Kosovo indicano che le sue condizioni sono serie. I medici stanno valutando le prime diagnosi, che parlano di un possibile stiramento muscolare, e si teme che possa essere fuori dal campo per diverse settimane. La squadra azzurra dovrà ora fare affidamento su altre soluzioni in difesa, mentre i tifosi sono in allerta.

La sfida di ieri sera tra Napoli e Roma si è chiusa con un pareggio per 2-2, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra. Al “Maradona” la squadra partenopea ha mostrato carattere e qualità, ma non è riuscita a capitalizzare i momenti migliori del match, permettendo ai giallorossi di portare a casa un punto in una trasferta insidiosa. A rendere ancora più amara la serata del Napoli è stato l’infortunio occorso ad Amir Rrahmani, costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante. Le prime sensazioni non sono affatto positive e lo staff medico azzurro ha subito avviato le procedure per gli accertamenti del caso, nel timore che si tratti di un problema più serio del previsto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

