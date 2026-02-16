Infortunio Pedro lo spagnolo accelera | nel mirino c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia

Pedro si ferma a causa di un infortunio alla caviglia durante la partita contro il Bologna. Ora lo spagnolo si impegna a recuperare in fretta, puntando alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La squadra monitora ogni giorno i suoi progressi, sperando di averlo a disposizione per la sfida decisiva.

In casa Lazio si respira un’aria meno pesante dopo che Pedro ha rassicurato i tifosi sui social.

