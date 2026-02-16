Infortunio Pedro lo spagnolo accelera | nel mirino c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia
Pedro si ferma a causa di un infortunio alla caviglia durante la partita contro il Bologna. Ora lo spagnolo si impegna a recuperare in fretta, puntando alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La squadra monitora ogni giorno i suoi progressi, sperando di averlo a disposizione per la sfida decisiva.
Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di…» – FOTO
In casa Lazio si respira un’aria meno pesante dopo che Pedro ha rassicurato i tifosi sui social.
Argomenti discussi: Lazio in ansia per Pedro: come sta l'attaccante uscito in lacrime nel match di Coppa Italia; Lazio, infortunio per Pedro: il report ufficiale; Lazio, Pedro rassicura sulle sue condizioni; Pedro, infortunio alla caviglia contro il Bologna: cambio immediato per Sarri.
Nonostante l'infortunio, #Pedro era presente ieri sugli spalti per sostenere la squadra nella partita contro l'Atalanta. #LazioAtalanta - facebook.com facebook
