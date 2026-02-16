Indonesia readies 1,000 troops for potential peacekeeping force in Gaza in early April

L’Indonesia sta preparando 1.000 soldati per una possibile missione di pace a Gaza a inizio aprile. La decisione deriva dalle tensioni crescenti nella regione e dall’intenzione di contribuire a stabilizzare la zona. Le truppe indonesiane sono in fase di addestramento e pronte a partire, se riceveranno l’autorizzazione internazionale. La proposta di una forza multinazionale mira a ridurre il rischio di escalation e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte.

JAKARTA, Feb 16 (Reuters) - Indonesia is readying 1,000 troops for potential deployment in Gaza by early April as part of a proposed multinational peacekeeping force, its army spokesperson said on Monday. The final deployment decision will be made by the government, spokesperson Donny Pramono said, adding that a total of 8,000 soldiers will be ready for deployment by June. JAKARTA, 16 febbraio (Reuters) - L'Indonesia sta preparando 1.000 soldati per un potenziale dispiegamento a Gaza entro i primi di aprile come parte di una forza di pace multinazionale, ha detto lunedì il portavoce dell'esercito.