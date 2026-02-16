Incidente tra auto e camion sull' A4 | grave una donna portata in ospedale con l' elicottero Traffico in tilt per diverse ore tra Venezia e Padova
Una donna è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un’auto e un camion sull’A4 questa mattina, e i soccorsi l’hanno trasportata in ospedale con l’eliambulanza. L’incidente ha causato lunghe code tra Venezia e Padova, bloccando il traffico per diverse ore. La collisione si è verificata poco prima delle 9, vicino all’area di Conselve, e ha coinvolto un’auto che si spostava in direzione di Venezia e un camion diretto a Milano.
Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro. È successo nel tratto compreso tra il bivio con la A57 a Dolo e gli svincoli a A13 in direzione Milano. Forti rallentamenti tra Venezia e Padova e code chilometriche che sono andate via via a diradarsi fino al primo pomeriggio quando la viabilità è tornata scorrevole. L'incidente Le dinamiche sono ora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo per cappottarsi in mezzo alla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna. Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometriNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e
