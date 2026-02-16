Incidente tra auto due uomini in ospedale
Due uomini sono finiti in ospedale dopo uno scontro frontale avvenuto questa mattina a Meda. L’incidente si è verificato in via Caduti Medesi, dove le auto si sono urtate violentemente, provocando il rapido intervento dei soccorritori in codice rosso.
Incidente questa mattina, 16 febbraio, a Meda. Due auto si sono scontrate violentemente in via Caduti Medesi con i soccorsi che sono stati allertati in codice rosso. Con dinamiche ancora da chiarire, le due auto - guidate da due uomini di 39 e 45 anni - si sono scontrate in via Caduti Medesi poco prima delle 6 del mattino. I sanitari hanno subito prestato i primi soccorsi ai due uomini. Dopo aver declassato l'incidente a codice giallo, li hanno trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti.
