Incidente nella galleria che porta all’aeroporto | tamponamento a catena gravissima una ragazza

Un grave tamponamento a catena si è verificato oggi nella galleria che conduce all’aeroporto, provocando il ferimento gravissimo di una ragazza. L’incidente è stato causato da un'auto che ha perso il controllo, scivolando e finendo contro altre vetture in fila. La scena si è svolta in modo improvviso, con le auto che si sono scontrate violentemente, producendo un forte rumore di metallo che si piega. Testimoni raccontano di aver sentito le ruote che stridono prima dell’impatto, mentre le vetture si sono accartocciate tra loro.

È successo sulla superstrada di Malpensa nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori e la polstrada Il rumore delle ruote che stridono sull'asfalto, poi la collisione e le lamiere che si accartocciano. Infine le sirene dei mezzi di soccorso e la corsa in ospedale con la massima urgenza. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente fra tre automobili avvenuto sulla superstrada di Malpensa nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Tutto è accaduto un minuto dopo le 14.30 nel tratto tra il Terminal2 e Cardano al Campo, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).