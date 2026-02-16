Incidente frontale tra auto due uomini in ospedale

Due uomini sono stati ricoverati in ospedale dopo uno scontro frontale avvenuto questa mattina a Meda, quando due auto si sono schiantate in via Caduti Medesi. L’incidente si è verificato alle prime ore del mattino, causando traffico bloccato e intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze. La violenza dell’impatto ha lasciato i soccorritori impressionati e ha richiesto un intervento rapido per portare i feriti in ospedale.

Incidente questa mattina, 16 febbraio, a Meda. Due auto si sono scontrate violentemente in via Caduti Medesi con i soccorsi che sono stati allertati in codice rosso. Le due auto - guidate da due uomini di 39 e 45 anni - si sono scontrate frontalmente in via Caduti Medesi poco prima delle 6 del mattino. I sanitari hanno subito prestato i primi soccorsi ai due uomini. Dopo aver declassato l'incidente a codice giallo, li hanno trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Sono stati eseguiti i rilievi per riuscire a chiarire la dinamica dell'incidente.