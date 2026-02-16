Incidente a via Manzoni | Si sta battendo ogni record
Un incidente avvenuto in via Manzoni ha attirato l’attenzione dei residenti, che segnalano che le auto si scontrano sempre più spesso in quella zona. La causa principale sembra essere l’alta velocità e il traffico intenso, che mettono a rischio pedoni e automobilisti. La farmacia Ruggiero si trova a pochi metri dal punto dell’incidente, dove in passato si sono verificati altri scontri simili. La situazione sta peggiorando, e molti chiedono interventi immediati.
Incidente stradale in via Manzoni all'altezza della farmacia Ruggiero, come segnalato sul gruppo Facebook “Contro il degrado del quartiere Posillipo”. “Ennesimo incidente automobilistico. Strada vuota, pioggia e manto stradale bagnato, friabile e fatiscente, presenza di 45 buche e superamento limiti. Una delle due auto ha addirittura spostato una campana sul marciapiede. Io credo che si stia battendo ogni record (negativo) in via Manzoni”, è la denuncia pubblicata sui social. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il giovane imprenditore e star dei social apre un nuovo ristorante a Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Incidente stradale a Posillipo, scontro tra auto e traffico paralizzato in via Manzoni
Nella zona di Posillipo, si è verificato un incidente tra auto in via Manzoni, coinvolgendo via Porta Posillipo e via Villanova.
