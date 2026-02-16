Incidente a Gorizia | mezzo si ribalta conducente incastrato

Un incidente a Gorizia questa mattina ha causato il ribaltamento di un motocarro e il blocco del conducente all’interno del veicolo. L’uomo, coinvolto in uno scontro con un furgone, è rimasto intrappolato nel mezzo capovolto, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. La collisione si è verificata in via Roma, nei pressi di un supermercato, creando disagi al traffico locale.

È successo a metà mattinata di oggi, 16 febbraio. Sul posto vigili del fuoco, sanitari e carabinieri Questa mattina, 16 febbraio, un uomo è rimasto incastrato nel motocarro che guidava dopo un incidente stradale con un furgone. È successo in provincia di Gorizia, a Savogna d'Isonzo, intorno alle 11: il mezzo era ribaltato su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo in sinergia con i sanitari per poi mettere in sicurezza l'area. Non verserebbe in condizioni gravi, mentre l'altro conducente coinvolto sarebbe rimasto illeso. Presenti anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.🔗 Leggi su Triesteprima.it Fuoristrada si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Lucignano, in provincia di Arezzo. Lucignano: auto si ribalta, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco Un incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giuseppe Ancora muore a 23 anni provando una moto elettrica: il lavoro ai concerti e il progetto di trasferirsi in Svezia. GORIZIA. INCIDENTE STRADALE Alle ore 11 circa di oggi 16 febbraio 2026 una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in località Gabria, nel comune di Savogna D'Isonzo (GO), per un'incidente stradale tra un furgoncino e un piccol - facebook.com facebook